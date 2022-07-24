السعودية تتطالب اليوتيوب بإزالة إعلانات "تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"

الأحد 24/يوليو/2022 - 12:58 م

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في السعودية بيانًا مشتركًا، طالبتا فيه موقع "يوتيوب" بإزالة إعلانات "تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، وذلك على خلفية شكاوى حول الإعلانات "الخادشة" على الموقع في المملكة.

وقالت الهيئتان في بيانهما المشترك: "تأكيدًا من الهيئة العامة للإعلام المرئي، والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب "YouTube" (التابعة لشركة جوجل Google) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفًا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب "YouTube"".

وأضافت الهيئتان الحكوميتان: " وبناءً عليه، فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب "YouTube" (التابعة لشركة جوجل Google) إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع".

