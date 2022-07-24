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الأحد 24 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

"اكتشف" يوم روحي لخدمة المتزوجين حديثا بالمعادي

الأنبا دانيال
الأنبا دانيال
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نظمت لجنة الندوات بخدمة المتزوجين حديثًا بإيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، اليوم الأحد، لقاءً لأبناء الإيبارشية المتزوجين حديثًا تحت شعار "اكتشف"، في بيت مؤتمرات سوسنة الوادي بوادي النطرون، بحضور  الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.
تضمن اللقاء محاضرات في الموضوعات التالية:
اكتشف أولوياتك ورتبها
اكتشف نقاط القوة وادعمها
اكتشف نقاط الضعف واسندها
اكتشف لغة الحب ومارسها
اكتشف إحتياجات الآخر وسددها
شارك في فعاليات اللقاء ٢٠٠ مخدوم من ٩ كنائس تابعة للإيبارشية و١٧ خادم وخادمة. 
كما تم تقديم فقرات روحية وورش عمل، ثم صلاة رفع بخور عشية.

إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام سوسنة الوادي الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس