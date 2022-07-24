"اكتشف" يوم روحي لخدمة المتزوجين حديثا بالمعادي

الأحد 24/يوليو/2022 - 12:53 م

نظمت لجنة الندوات بخدمة المتزوجين حديثًا بإيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، اليوم الأحد، لقاءً لأبناء الإيبارشية المتزوجين حديثًا تحت شعار "اكتشف"، في بيت مؤتمرات سوسنة الوادي بوادي النطرون، بحضور الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

تضمن اللقاء محاضرات في الموضوعات التالية:

اكتشف أولوياتك ورتبها

اكتشف نقاط القوة وادعمها

اكتشف نقاط الضعف واسندها

اكتشف لغة الحب ومارسها

اكتشف إحتياجات الآخر وسددها

شارك في فعاليات اللقاء ٢٠٠ مخدوم من ٩ كنائس تابعة للإيبارشية و١٧ خادم وخادمة.

كما تم تقديم فقرات روحية وورش عمل، ثم صلاة رفع بخور عشية.