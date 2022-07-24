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الأحد 24 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 24 يوليو 2022

دولارات
دولارات
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الأحد 24 يوليو 2022، في البنوك الحكومية والخاصة، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.94 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

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