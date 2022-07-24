ولي العهد السعودي يستقبل رئيس جمهورية كازاخستان

الأحد 24/يوليو/2022 - 12:42 ص

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وقد عقد ولي العهد و رئيس جمهورية كازاخستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.