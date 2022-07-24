استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وقد عقد ولي العهد و رئيس جمهورية كازاخستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
بوابة العرب
ولي العهد السعودي يستقبل رئيس جمهورية كازاخستان
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.