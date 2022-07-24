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الأحد 24 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس جمهورية كازاخستان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان. 
وقد عقد ولي العهد و رئيس جمهورية كازاخستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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