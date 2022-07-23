بعد قليل.. صالون «البوابة نيوز» يستضيف أعضاء لجنة العفو الرئاسي

السبت 23/يوليو/2022 - 04:57 م

ينطلق بعد قليل صالون «البوابة نيوز»، بحضور عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي، للحديث عن خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتعرف على طريقة عمل اللجنة في إعداد قوائم المفرج عنهم، كذلك التعرف على رؤية أعضاء اللجنة للحوار الوطني.

يناقش الصالون، آليات عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، وخريطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتعرف على قوائم العفو التي تعكف اللجنة على إعدادها تمهيدًا للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين، فضلًا عن التعرف على كيفية اختيار هذه القوائم وتحديد المستحقين للعفو من عدمه.

تفتتح الصالون داليا عبدالرحيم رئيس تحرير “البوابة نيوز”، ويشارك ممثلًا عن لجنة العفو طارق الخولي ومحمد عبدالعزيز عضوا مجلس النواب.