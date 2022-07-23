عبدالعاطي: مواصلة التصدي لكل أشكال التعديات على المجاري المائية

السبت 23/يوليو/2022 - 02:00 م

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وذلك لمتابعة موقف حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على المجارى المائية.

وصرح الدكتور عبدالعاطي بأن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكل أشكال التعديات على المجارى المائية ، بأن التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى، موضحاً أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وأشار إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ٦٠ ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى ٨.٧٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات ، حيث تم فى محافظة القاهرة رصد قيام أحد المراسى بالبر الغربى لجزيرة المنيل بمحافظة القاهرة بزيادة نسبة الاشغالات بالموقع بما يخالف الترخيص الصادر له حيث تم إنذار صاحب النشاط لإزالة هذه الإشغالات المخالفة فوراً ، كما تم إنذار لأحد النوادى بالمنيل لسرعة انتشال البرطوم الموجود بالمرسى وعدم إجراء ايه أعمال مخالفة ، كما تم تنفيذ عدد ٧ قرارات إزالة لمخالفات ردم وإشغالات بالقطاع المائي والمنطقة المحظورة بكورنيش المعصرة بحلوان.

كما تم تنفيذ عدد ٥ قرارات إزالة ردم بمساحة ٢١٥١ متر مربع بقريه طنابل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية ، وإزالة عدد ٢ مخالفة لمباني بالطوب الابيض بمساحة ٢٥ متر مربع بناحية نكلا العنب بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ، وتنفيذ عدد ٤ قرارات إزالة ردم بحجم متر مكعب بالخطاطبه بمركز السادات بمحافظة المنوفية.

وفى محافظة المنيا، تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفة ردم على ساحل خور مكين بحجم ١٠٠ متر مكعب بناحية مكين بمركز أبو قرقاص وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وتحت إشراف مهندسى الوزارة ، كما تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفة بناء سور بالبلوك على مساحة ١٤٠ متر مربع بناحية قلندول بمركز ملوى.

وفي كفر الشيخ، تم إزالة عدد ٨ مخالفات عبارة عن عمل حوش بالمجري المائي بمساحة ١٧٦ متر مربع بمركز فوه ، كما تم إزالة مخالفة عبارة عن سمل من الخرسانة بطول ١٤ متر بناحية الشرفا بمركز فوه وذلك بمعرفة المخالف وتحت إشراف أجهزة الوزارة.

وفى سوهاج ، تم تنفيذ عدد ٥ قرارات إزالة بناحيه القصاص و النزلة ونجع البارود بمركز المراغة إزالة منهم عدد ١٢ قرار ردم بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع وعدد ٢ قرار إزالة لمبنى مخالف من البلوك الأبيض ومونة الاسمنت بمساحة ٢٠٠ متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المحليات وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.

كما تم تنفيذ عدد ٢ قرار إزالة بناحية النويرات بمركز العسيرات منهم عدد ١ قرار ردم بمساحة ٢٠٠ متر مربع وعدد ١ قرار إزالة لمباني مخالفة بالبلوك الأبيض والأسمنت بمساحة ١٠٠ متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المحليات وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.