الخميس.. دار الكتب والوثائق تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

السبت 23/يوليو/2022 - 01:42 م

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو بعد سبعين عاما".

تقام الندوة في تمام العاشرة من صباح الخميس الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ بقاعة علي مبارك بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.

يرأس الجلسة الأولى الدكتور السيد فليفل ويتحدث فيها كل من : الكاتية أميرة فكري وتتحدث عن "الجيل الثاني من الضباط الأحرار وثورة يوليو"، والدكتور عبد المنعم سعيد الذي يتحدث عن "ثورة يوليو والهوية"، والدكتور أحمد صلاح الملا ويتحدث عن "ثورة يوليو واليسار المصري"، والكاتبة نهال خلف الميري وتتحدث عن "المشروع الثقافي لثورة يوليو".

يرأس الجلسة الثانية الدكتور أحمد الشربيني ويتحدث فيها كل من: الدكتور السيد فليفل ويتناول موضوع " التأريخ لثورة يوليو"، والدكتور شريف إمام ويتناول موضوع "ثورة يوليو ورأسمالية الدولة"، ويتحدث الدكتور مصطفى عبد اللطيف عن "ثورة يوليو والتصنيع في مصر"، والكاتب عبد الله فهيم ويتناول "موضوع الاتحاد السوفيتي وثورة يوليو" والدكتور أسامة عبد التواب ويتحدث عن " ثورة يوليو وحركات التحرر في أفريقيا".

ويقام على هامش الندوة معرض وثائقي يتناول تاريخ ثورة يوليو.