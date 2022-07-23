نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم السبت 23 يوليو 2022

السبت 23/يوليو/2022 - 01:09 م

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 حيث جاءت كالتالي:

الإسكان: بدء سريان مهلة 6 أشهر "دون مقابل" لاستكمال المشروعات في المدن الجديدة

https://www.albawabhnews.com/4617861

المجتمعات العمرانية": فتح باب الحجز لأراضي مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة

https://www.albawabhnews.com/4617872

التنظيم والإدارة; تثبيت أكثر من 4 آلاف موظف وترقية 2635 خلال شهر

https://www.albawabhnews.com/4617889

عمران: نستهدف مضاعفة التمويل للأنشطة المالية غير المصرفية ليصل إلى 820 مليار جنيه

https://www.albawabhnews.com/4617929

المشاط" تبحث المبادرات المشتركة في ضوء قمة المناخ COP27 ومنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF

https://www.albawabhnews.com/4617912