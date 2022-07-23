نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم السبت 23 يوليو 2022

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 حيث جاءت كالتالي:
الإسكان: بدء سريان مهلة 6 أشهر "دون مقابل" لاستكمال المشروعات في المدن الجديدة
https://www.albawabhnews.com/4617861
المجتمعات العمرانية": فتح باب الحجز لأراضي مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة
https://www.albawabhnews.com/4617872
التنظيم والإدارة; تثبيت أكثر من 4 آلاف موظف وترقية 2635 خلال شهر
https://www.albawabhnews.com/4617889
عمران: نستهدف مضاعفة التمويل للأنشطة المالية غير المصرفية ليصل إلى 820 مليار جنيه
https://www.albawabhnews.com/4617929
المشاط" تبحث المبادرات المشتركة في ضوء قمة المناخ COP27 ومنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF
https://www.albawabhnews.com/4617912