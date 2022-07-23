أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 23 يوليو 2022

السبت 23/يوليو/2022 - 08:40 ص

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية ، مقابل الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم السبت 23يوليو 2022.

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر على مستواه لدى البنك المركزي عند مستوى 18.87 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس .

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) نحو 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.93 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، و في البنك التجاري الدولي "CIB" نحو 18.90 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار اليوم في مصر لدى بنك QNB سجل نحو 18.89 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه للدولار مقابل الجنيه لدى بنك الإسكندرية، وبنك Saib.

وانخفض سعر اليورو اليوم في مصر خلال تعاملات صباح اليوم لدى البنك المركزي المصري، وتراجع اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري لينزل إلى 19.24 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع .

وسجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 19.21 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو اليوم في بنك مصر عند مستوى 19.25 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB" 19.23 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى بنك QNB نحو 19.31 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، وأظهرت شاشات بنك الإسكندرية سعر اليورو اليوم عند مستوى 19.26 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

ويتداول سعر اليورو اليوم في بنك Saib عند مستوى 19.29 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، ولدى بنك التعمير والإسكان سجل سعر اليورو اليوم نحو 19.12 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع .

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليهبط إلى مستوى 22.59 جنيه للشراء، و22.69 جنيه للبيع، مقابل 22.67 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس ،

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 22.57 جنيه للشراء، و22.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى بنك إي جي بنك "EG Bank" بقيمة 22.64 جنيه للشراء، و22.82 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم لدى البنك التجاري الدولي "CIB" نحو 22.59 جنيه للشراء، و22.82 جنيه للبيع، زلدى بنك QNB نحو 22.65 جنيه للشراء، و22.82 جنيه للبيع، ولدى بنك الإسكندرية جاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 22.58 جنيه للشراء، و22.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك Saib نحو 22.62 جنيه للشراء، و22.82 جنيه للبيع، ولدى بنك التعمير والإسكان سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.54 جنيه للشراء، و22.79 جنيه للبيع.

وبالنسبة لاسعار العملات العربية ، وأكثرها انتشارا في سوق الصرف المصري( الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي) فقد شهدت هي الأخرى حالة من الاستقرار النسبي بداية تداولات اليوم.

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة لدى البنك المركزي عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع .

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في بنوك مصر عند مستوى 5.01 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع لدى "إي جي بنك EG-Bank"، وسجل سعر الريال السعودي لدى البنك التجاري الدولي اليوم نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم في بنك QNB ليسجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 4 جنيهات للشراء، و5.04 جنيه للبيع،

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك التعمير والإسكان سعر الريال السعودي اليوم عند مستوى 4.95 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم "إي جي بنك EG-Bank" نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي بنحو 61.29 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي نحو 59.06 جنيه للشراء، و61.65 جنيه للبيع، وتكرر السعر لدى بنك مصر .

