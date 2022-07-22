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الجمعة 22 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. أمسية فنية بالنادي الاجتماعي للبيطريين في العجوزة

البوابة نيوز
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يقيم أعضاء النادي الاجتماعي للبيطريين بالعجوزة،  غدا في السابعة مساء، أمسية ثقافية وفنية،  يقدمها الدكتورة شيرين زكي، رئيس مجلس إدارة النادي، وإعداد الأمسية الدكتورة سمر الدسوقي، مقرر اللجنة الثقافية.

 يدير الأمسية الدكتور ياقوت الديب، ويحيها فنان العود والغناء أحمد نبيل، والشاعر مصطفي الجارحي،  وهناك فقرة لرقصة التنورة، وفقرات متنوعة.

 يحضر الندوة الشاعر الغنائي الأمير أباظة، الدكتور شوقي الكردي،ونقيب الأطباء البيطريين د. خالد سليم وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين.

ويحضر أعضاء صالون البوابة تلبية للدعوه، حيث وسبق حضور الجميع في احتفالية تكريم الشاعر الأمير أباظة ضمن فاعليات صالون البوابة.

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