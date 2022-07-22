الشيخ أحمد المشد: القطيعة بين الجيران تثير المشاكل الاجتماعية

الجمعة 22/يوليو/2022 - 11:13 ص

طالب الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، بضرورة حدوث تعارف وتآلف بين الجيران وبعضهم وعدم القطيعة كحال واقع اليوم، تلبية للتأسيس الرباني بقوله تعالى «وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا»، بهدف إحداث الطمأنينة والأمان.

واستنكر المشد خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، الواقع المجتمعي الحالي وحالة الانغلاق وعدم التعارف، مؤكدا أنه واقع غير طبيعي، يسبب مشاكل مجتمعية.

ودعا عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، للعودة إلى الروابط الاجتماعية كما كان عليه الحال في السابق، مضيفا أن الرسول محمد صل عليه وسلم من وصاياه لأبي ذر: « إذا طبختَ مرقةً فأكثِر ماءها» بهدف التهادي بين الجيران مما يشكل ألفة ومحبة بين الناس.