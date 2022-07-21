بعد توقف 3 سنوات.. وزيرة الثقافة تعتمد برنامج مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندية

الخميس 21/يوليو/2022 - 08:01 م

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برنامج فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالاسكندية الذى يعود ليضئ الساحة الفنية بعد توقف استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا وتنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وباشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه فى الفترة من 5 حتى 10 اغسطس المقبل .

وقالت عبد الدايم إن الفعاليات والانشطة الصيفية تسعى لاستكمال خطط تحقيق العدالة الثقافية فى مختلف المحافظات ، مضيفة انها توجه الدعوة لكافة شرائح المجتمع خاصة الشباب لانتقاء المواد الابداعية الجادة التى تحمل رسائل ايجابية تعمل على الارتقاء بالوجدان وتنمية وتطوير الوعى ، مشيرة إلى ان مهرجانات الاوبرا الصيفية تعد رئة ومتنفساً للجمهور وتجمع الوان فنية ثرية ومتنوعة .

من جانبه، قال رئيس الاوبرا أن مهرجان المسرح الرومانى يشمل عروضا تضم اشكال ابداعية متعددة تقام على مدار 6 ايام متصلة ويحييها على التوالى الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، المطربة وعازفة الفلوت الفلسطينية ناي برغوثي وفرقتها ، محمد محسن وفرقته ، دينا الوديدي وفرقتها ، طارق العربي طرقان وأبناؤه وفريق مسار إجباري .

وأضاف انه جار حاليا وضع اللمسات النهائية لفعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء التى تشهد مفاجآت فنية ومشاركات أولى لعدد من النجوم المصريين والعرب والفرق العالمية.