سعر الدولار مساء اليوم الخميس 21 يوليو 2022

الخميس 21/يوليو/2022 - 05:57 م

وأصل سعر صرف الدولاراليوم الخميس 21 يوليو 2022 استقراره في التعاملات المسائية اليوم الخميس، في البنوك الحكومية والخاصة بنهاية تعاملات الأسبوع.

وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي عند مستوى 18.94 جنيهًا للشراء، 18.97 جنيهًا للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك: (الأهلي اليوناني) عند مستوى 18.88 جنيهًا للشراء، 18.94 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.88 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.89 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.89 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.94 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.89 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.90 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.86 جنيه للشراء. 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.91 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.