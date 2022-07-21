بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

الخميس 21/يوليو/2022 - 05:40 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2021 ويدخل الأهلي المباراة تحت ضغط فقدان النقاط في الدوري العام بعد الخسارة من بيراميدز بينما يدخل الزمالك مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة محاولا تحقيق لقب كأس مصر بعد نتائجه المميزة في الدوري وتصدره جدول المسابقة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ويسعى كل من فريقي الأهلي والزمالك لتحقيق لقب البطولة في نهائي اليوم على لقب كأس مصر ويدخل قطبي الكرة المصرية مباراة ديربي القاهرة وسط توقعات بتفوق نسبي للفريق الأبيض في نتائج مباريات الدوري العام إلا أن الأهلي الأكثر حصدا للبطولات والأكثر تفوقا في مباريات القمة المصرية قد يقلب الموازين في مباراة نهائي كأس مصر اليوم.

تشكيل الأهلي في مباراة اليوم ضد الزمالك بث مباشر نهائي كأس مصر

ويدخل النادي الأهلي مباراة القمة اليوم ضد الزمالك على لقب كأس مصر بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاعي: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن.

تشكيل فريق الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر ضد الأهلي

ويدخل الزمالك مباراة اليوم ضد الأهلي من أجل التتويج بلقب كأس مصر بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: سيد عبد الله "نيمار" - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021