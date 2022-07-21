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الخميس 21 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لعاطل هتك عرض طفل بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، في خطف وهتك عرض طفل بدائرة قسم شرطة المطرية .
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م.ا 38 عاما - عاطل خطف المجني عليه طفل يبلغ من العمر 16عاما، بطريق التحايل، بأن أوهمه بكونه مدرب كمال أجسام، ويرغب في مقابلته لبدء برنامج إنقاص الوزن، وهتك عرض الطفل بالقوة، وهدده بنشر صوره عاريه.

كان قسم شرطة المطرية  تلقي بلاغا من أسرة الطفل وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتتهم والقت قوات الأمن القبض عليه وبمواجهته ،واعترف بارتكاب الواقعة علي النحو  المشار إليه في التحقيقات وتحرر المحضر
 

المشدد 10 سنوات خطف وهتك عرض طفل المطرية