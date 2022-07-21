المشدد 10 سنوات لعاطل هتك عرض طفل بالمطرية

الخميس 21/يوليو/2022 - 12:38 م

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، في خطف وهتك عرض طفل بدائرة قسم شرطة المطرية .

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م.ا 38 عاما - عاطل خطف المجني عليه طفل يبلغ من العمر 16عاما، بطريق التحايل، بأن أوهمه بكونه مدرب كمال أجسام، ويرغب في مقابلته لبدء برنامج إنقاص الوزن، وهتك عرض الطفل بالقوة، وهدده بنشر صوره عاريه.

كان قسم شرطة المطرية تلقي بلاغا من أسرة الطفل وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتتهم والقت قوات الأمن القبض عليه وبمواجهته ،واعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه في التحقيقات وتحرر المحضر

