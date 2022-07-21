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الخميس 21 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.17%، ما يعادل 70 نقطة، ليصل عند مستوى 40459 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 69.278.924 سهماً، تمثّل أسهم 339 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 140 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 179 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.

بورصة كراتشي الأسهم الباكستانية ارتفاع