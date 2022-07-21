البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

الخميس 21/يوليو/2022 - 01:21 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.17%، ما يعادل 70 نقطة، ليصل عند مستوى 40459 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 69.278.924 سهماً، تمثّل أسهم 339 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 140 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 179 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.