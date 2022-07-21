بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الخميس 21/يوليو/2022 - 01:41 ص

أَغلَقَت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعًا بنسبة 0.11%، مسجلًا 11.944.22 نقطة.

وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.06% ليستقر عند 967.09 نقطة. فيما تعزز المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.03% مسجلًا 898.03 نقطة.