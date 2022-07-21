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الخميس 21 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أَغلَقَت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعًا بنسبة 0.11%، مسجلًا 11.944.22 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.06% ليستقر عند 967.09 نقطة. فيما تعزز المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.03% مسجلًا 898.03 نقطة.

بورصة المغرب انخفاض