اليابانية ميساكي إيمورا تتوج بذهبية سلاح السيف ببطولة العالم في القاهرة

الأربعاء 20/يوليو/2022 - 08:56 م

توجت ميساكي إيمورا لاعبة المنتخب الياباني بذهبية سلاح السيف في بطولة العالم للمبارزة المقامة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 15 وحتى 23 يوليو الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وحصدت "إيمورا" الميدالية الذهبية عقب فوزها على نظيرتها بطلة أربيجان "آنا باشتا" بنتيجة 15 - 10، في لقاء قوي.

فيما حصلت كلا من الإسبانية "أركيلي نفاروا واليونانية ديسبينا جورجيادو" على الميدالية البرونزية.

واستهلت اليابانية مشوارها في البطولة بالفوز على بطلة ألمانيا بنتيجة 15 - 8 في دور ال64، ثم الفوز على بطلة رومانيا بنتيجة 15 - 11 في دور الـ32، قبل أن تفوز على بطلة بلغاريا بنتيجة 15 - 12 في ثمن النهائي، وتبعها بالفوز على بطلة ألمانيا بنتيجة 15 - 10 بربع النهائي، وأخيرا كان فوزها في نصف النهائي على بطلة إسبانيا بنتيجة 15 - 5.

ويشارك في البطولة 1060 لاعبا ولاعبة يمثلون 105 دولة من أنحاء العالم يتنافسون فيما بينهم على ميداليات البطولة.