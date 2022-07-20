شاهد.. والدة شيماء جمال عن القاتل: "احبسوني معاه وأنا هجيب حق بنتي"

الأربعاء 20/يوليو/2022 - 01:42 م

عقدت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، داخل إحدى المزارع بمنطقة البدرشين، عمدا مع سبق الإصرار.

وسبق وأن أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

وحضر الجلسة أفراد أسرة المجني عليها وقالت والدة الإعلامية شيماء جمال من داخل قاعة المحكمة موجه حديثها للقاضي: “احبسني معاه وأنا هجيب حق بنتي".

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، الحكم على قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه إلى جلسة 13 أغسطس.