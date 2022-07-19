شاهد.. حفاوة واستقبال مهيب.. تفاصيل زيارة محمد بن زايد لفرنسا

الثلاثاء 19/يوليو/2022 - 06:03 م

غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، العاصمة باريس بعد زيارة دولة فرنسا استمرت يومين، التقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعددًا من كبار المسؤولين الفرنسيين وبحث معهم العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

وأصدرت فرنسا والإمارات، بيانا مشتركا، في ختام زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لفرنسا، أكدا فيه على عمق الشراكة بين البلدين.

ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيان، شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على تلبيته الدعوة في أول زيارة دولة له إلى فرنسا، التي تناولت العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين.

فيما أثنى الرئيسان، على عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا، التي ترتكز على الصداقة المتينة والثقة المتبادلة بين البلدين. مؤكدان الالتزام المشترك تجاه توسيع آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات والعمل معا في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.