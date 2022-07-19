الإمارات وفرنسا توقعان 10 اتفاقيات ومذكرات

الثلاثاء 19/يوليو/2022 - 01:10 ص

وقعت الإمارات وفرنسا، يوم الاثنين، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية آفاقها في مختلف المجالات الحيوية، يأتي هذا في إطار زيارة رئيس دولة الأمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرنسا.

وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها وتبادلها الجانبان، خطاب نوايا بشأن منح الإذن لأفراد عائلات موظفي البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لمزاولة العمل، وقعه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وكاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

كما تضمنت إعلانا مشتركا للتعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في مجال التعليم العالي وقعه، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وكاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

كما وقعا مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة أفنور للتعاون في مجال التقييس، وقعها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة أوليفير بيغات مدير عام مجموعة أفنور.

إضافة إلى مذكرة المناخي والحكومة الفرنسية في مجال العمل المناخي، وقعها كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وأنيه بانييه غوناشيه وزيرة تحول الطاقة.

كما شملت، خارطة طريق للتعاون بين مجلس توازن الاقتصادي لدولة الإمارات والإدارة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، وقعها أحمد الهرمودي الرئيس التنفيذي للمجلس، ومهندس التسليح تييري كاغلييه مدير التطوير الدولي في الإدارة العامة.

وتضمنت كذلك، مذكرة تفاهم بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا حول تعاونهما في استكشاف القمر، وقعها سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وفيليب بابتيست، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للدراسات الفضائية.

وشملت أيضا خطاب نوايا حول رصد الأرض بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، وقعها سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وفيليب بابتيست الرئيس التنفيذي للمركز الوطني الفرنسي.

بالإضافة إلى خطاب نوايا بشأن أنشطة رحلات الفضاء البشرية بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، وقعها سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وفيليب بابتيست الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للدراسات الفضائية.

ومذكرة تفاهم للتعاون بين معهد "باستير" ومركز أبوظبي للصحة العامة وقعها مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، والبروفيسور ستيورات كول رئيس المعهد.

وعقد تأسيس شركة " أن تي إنيرجيز" بين شركة تكنيب وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وقعها أحمد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وأرنوبيتون الرئيس التنفيذي لتكنيب.