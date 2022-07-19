مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

الثلاثاء 19/يوليو/2022 - 02:19 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 262.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 11555.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 163 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 46 شركة على تراجع.