أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 262.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 11555.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 163 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 46 شركة على تراجع.
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 262.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 11555.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 262.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 11555.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.