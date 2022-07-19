البورصة الباكستانية تغلق على انخفاض

الثلاثاء 19/يوليو/2022 - 03:25 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 1.68 %، ما يعادل 707 نقاط، ليصل عند مستوى 41367 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 67.917.644 سهمًا، تمثّل أسهم 337 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 60 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 260 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.