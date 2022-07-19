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الثلاثاء 19 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 1.68 %، ما يعادل 707 نقاط، ليصل عند مستوى 41367 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 67.917.644 سهمًا، تمثّل أسهم 337 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 60 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 260 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.

بورصة كراتشي الأسهم الباكستانية انخفاض