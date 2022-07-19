بورصة تونس تغلق على استقرار

الثلاثاء 19/يوليو/2022 - 05:14 ص

أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملاته على شبه استقرار بنسبة 0.05 بالمائة، ليصل عند 7585.01 نقطة.

وبلغَ مجموع الأموال المتداولة 1.6 مليون دينار تونسي،وسط ارتفاع أسهم 20 شركةً مدرجةً بالبورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستمرار أسهم 20 شركةً على ثبات.