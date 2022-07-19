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الثلاثاء 19 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على استقرار

بورصة تونس
بورصة تونس
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أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملاته على شبه استقرار بنسبة 0.05 بالمائة، ليصل عند 7585.01 نقطة.
وبلغَ مجموع الأموال المتداولة 1.6 مليون دينار تونسي،وسط ارتفاع أسهم 20 شركةً مدرجةً بالبورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستمرار أسهم 20 شركةً على ثبات.

بورصة تونس استقرار