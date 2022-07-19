أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملاته على شبه استقرار بنسبة 0.05 بالمائة، ليصل عند 7585.01 نقطة.
وبلغَ مجموع الأموال المتداولة 1.6 مليون دينار تونسي،وسط ارتفاع أسهم 20 شركةً مدرجةً بالبورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستمرار أسهم 20 شركةً على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على استقرار
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أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملاته على شبه استقرار بنسبة 0.05 بالمائة، ليصل عند 7585.01 نقطة.
أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملاته على شبه استقرار بنسبة 0.05 بالمائة، ليصل عند 7585.01 نقطة.