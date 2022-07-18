ندى بهجت تكشف تفاصيل دورها في فيلم "فيلا ٩"

الإثنين 18/يوليو/2022 - 07:25 م

كشفت الفنانة ندى بهجت، عن تفاصيل دورها في فيلم "فيلا 9" بمشاركة الفنان محمد سليمان وأحمد سلامة وليلي قاسم وعدد من النجوم. وهو أول بطولة منفردة لها في السينما.

وقالت ندى بهجت في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": “الفيلم هو سايكو دراما ورعب وأجسد خلاله شخصية كاتبة سينمائية متزوجة من الممثل محمد سليمان، وبتدور أحداثه داخل إحدى الفيلل التي تشهد حدوث عدد من الظواهر الغامضة”.

فيلم "فيلا ٩" من إخراج إبراهيم الباشا، ويشارك في بطولته: ندي بهجت، أحمد سلامة، وليلي قاسم، محمد سليمان، محمد نجاتي، سارة سلامة.

وشاركت ندى بهجت في الماراثون الرمضاني لهذا العام، بمسلسل “توبة” لعمرو سعد، وجسدت خلاله شخصية "سماح" التي تمتلك صالون تجميل، وهي على علاقة حب مع "دياب"، لكنها تتركه وتتزوج شخص آخر.

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