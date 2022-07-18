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الإثنين 18 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الاثنين 18 يوليو 2022

الذهب
الذهب
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تباينت أسعار الذهب مساء تعاملات، اليوم الاثنين، وسط ترقب عالمي لاجتماع البنك المركزي الأوروبي والفيدرالى الأمريكي وقرارهما بشأن الفائدة بعد ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 عند 840 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 21 عند 980 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 عند 1120 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب عند 7840 جنيها.

سعر الذهب في مصر والعالم

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.75% أو 16 دولارا إلى 1716.40 دولار للأوقية صباح اليوم الإثنين.

كذلك صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.62% أو 10 دولارات إلى 1717.21 دولار للأوقية.

ويذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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