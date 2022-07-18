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الإثنين 18 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 18 يوليو 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه في تعاملات اليوم الاثنين الصباحية بغالبية البنوك الحكومية والخاصة بعد أن تراجع قرشان في البنك المركزي أمس في أولى تعاملات الأسبوع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وسجل أعلى سعر له في البنك المصري الخليجي عند مستوى 18.87 جنيهًا للشراء، 18.91 جنيهًا للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي  عند مستوى 18.75 جنيهًا للشراء، 18.79 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.82 جنيه للشراء، 18.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.83 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.83 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.83 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.84 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.81 جنيه للشراء. 18.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.86 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي البنك المركزى المصرى سعر صرف الدولار المركزي