كورونا في لبنان.. تسجيل 2397 إصابة جديدة

الإثنين 18/يوليو/2022 - 07:25 ص

سجلت وزارة الصحة اللبنانية حالتي وفاة و2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن العدد التراكمي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في البلاد ارتفع إلى 1140794 إصابة في حين بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 10489 حالة.