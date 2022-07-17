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الأحد 17 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الباحث علي قبلان يحصل على الماجستير في "إيجابيات وسلبيات الفاتورة الضريبية الإلكترونية".. صور

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
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حصل الباحث علي منور قبلان،على درجة الماجستير من كلية التجارة بجامعة طنطا، بتقدير امتياز عن رسالته "إيجابيات وسلبيات الفاتورة الضريبية الإلكترونية".

تشكلت لجنة الحكم والمناقشة من، الأستاذ الدكتور عادل عبدالمنعم المسدي، أستاذ إدارة الموادر البشرية بكيلة التجارة جامعة طنطا، والأستاذ الدكتور هاني مصطفى الشامي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا، والأستاذ الدكتور طلعت عبدالعظيم متولي، أستاذ متفرغ بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا.

وأثنى أعضاء اللجنة على موضوع الرسالة، كونها الأولى من نوعها التي تناقش الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

 

علي قبلان جامعة طنطا إيجابيات وسلبيات الفاتورة الضريبية الإلكترونية