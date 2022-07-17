تعرف على شروط الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

الأحد 17/يوليو/2022 - 02:47 م

أعلن محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، شروط الالتحاق بـ المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (ITAS) للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (IATS) للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023 في 5 مدارس على مستوى محافظات الجمهورية، بينها مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، على أن يكون التقديم إليكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مدة تنتهي يوم الأربعاء المقبل.

شروط القبول في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بمجموع لا يقل عن 230 من المجموع الكلي.

- ألا تقل درجة الطالب في اللغة الإنجليزية عن 48 درجة.

- يتاح التقديم لجميع طلاب الجمهورية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2022.

- على الطالب اجتياز جميع اختبارات القبول في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تتمثل في اللغة العربية والرياضيات، واختبار الذكاء واللغة الإنجليزية، ومقياس الميول المهنية، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

- يجب على الطالب اجتياز الكشف الطبي والمتضمن تحليل المخدرات.

خطوات التقديم في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (IATS)

- اختيار الطالب لـ النموذج الذي يرغب في التقديم عليه كاختيار أولي من بين: التعليم والتدريب المزدوج – التكنولوجيا التطبيقية – مراكز التميز.

- استكمال الطالب بيانات التقديم وتحديد الرغبات التفصيلية في النموذج المختار، على سبيل المثال: (تحديد رغباته في المدرسة – التخصصات بداخل هذا النموذج) بحد أقصى 3 رغبات تفصيلية.

- يتاح للطالب التقديم فقط على (النماذج – المدارس – التخصصات) التي تناسب مجموعه في الشهادة الإعدادية ومحل سكنه.

- يحدد الطالب في استمارة إبداء الرغبة إذا كان يرغب في التقديم على نموذج ثانٍ في حال عدم تأهّله لاختياره الأول.

- في حالة إبداء الرغبة في التقديم على نموذج ثانٍ يتعين له اختيار 3 رغبات تفصيلية في النموذج الثاني بحيث لا يتعدى إجمالي رغبات الطالب نموذجين من الثلاث نماذج (التعليم والتدريب المزدوج – التكنولوجيا التطبيقية – مراكز التميز) و6 رغبات تفصيلية.

- بعد تسليم نموذج إبداء الرغبة إلكترونيًا، يتم توجيه الطالب لسداد مبلغ وقدره 100 جنيه مصري من خلال شبكات الدفع الإلكتروني (يُمكن استردادها فيما بعدْ).

- يتعين لجميع الطلاب الذين أتموا عملية سداد الـ 100 جنيه دخول امتحان القبول، ويتم إعلامهم بمكان وموعد الامتحان من خلال المنصة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- يتم عقد امتحانات القبول داخل المدارس المُحددة كمراكز للامتحانات في المواعيد المحددة.

- يتم عقد الامتحان إلكترونيًا من خلال المنصة.

- يتم إعلام الطلاب المرشحين للتقدم للمقابلة الشخصية بناءً على درجات امتحان القبول.

- يُسدد الطلاب المرشحون للمقابلة الشخصية مبلغ وقدره 150 جنيهًا مصريًا من خلال شبكات الدفع الإلكتروني (لا يمكن استردادها فيما بعدْ).

- يتم تنسيق الطلاب بناءً على رغباتهم المسجلة ودرجاتهم في امتحان القبول، وعليه فمن الممكن أن يتم توجيه الطالب لعمل المقابلة الشخصية في اختيار غير اختياره الأول.

- يتم إعلام الطلاب الذين أتموا عملية سداد الـ150 جنيهًا (سداد إجمالي 250 جنيهًا على المرحلتين) بمكان وموعد الامتحان من خلال المنصة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- يتم تشكيل لجان المقابلة الشخصية بالمدارس لاستلام وفحص المستندات.

- تُحدد اللجنة الطلاب المقبولين حسب المعايير التي تقرها كل مدرسة ومديرية بعد الانتهاء من المقابلات.

- يتم إعلام الطالب بقبوله وتفاصيل المدرسة والتخصص من خلال المنصة الإلكترونية والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب.