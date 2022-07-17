بتكلفة مليون جنيه.. الانتهاء من رصف شارع عرابي بكفر صقر بالشرقية

الأحد 17/يوليو/2022 - 02:29 م

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الأحد، مع المهندس صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معاييرالجوده والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق، للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة كفر صقر إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع عرابي بطول ١٥٠٠ متر، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وبتكلفة مليون و١٦٠ ألف جنيه، مشيراً إلى أنه تم وضع الطبقة الاسفلتية النهائية مع مراعاه الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق وذلك ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجاري تنفيذهــا بالمنطقة لإظهار الشكل الجمالي للمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الانتهاء من رصف شارع عرابي بكفرصقر

الإنتهاء من رصف شارع عرابي بمدينة كفر صقر بتكلفة مليون جنيه 4

الإنتهاء من رصف شارع عرابي بمدينة كفر صقر بتكلفة مليون جنيه 5