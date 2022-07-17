الثانوية العامة 2022.. طلاب الفيوم: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس في مستوى المتوسط

الأحد 17/يوليو/2022 - 02:36 م

رصدت "البوابة نيوز" آراء الطلاب بمحافظة الفيوم حول امتحان مادتي الجيولوجيا لشعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضيات، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وقال محمد عصام طالب بمدرسة منارة الأندلس التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية شعبة أدبي، إن امتحان مادة علم نفس واجتماع، جاء في مستوى الطالب المتوسط بخلاف علم النفس جاء صعبا إلى حد ما عن علم الأجتماع، والذي جاء في المتوسط، مضيفًا: " الامتحان جاء في عدد من الأسئلة إجاباته متشابه لبعضها البعض وغير واضحة ولافف، وأغلب ما ذكرناه ووركزنا عليه لم يأتي في الأمتحان وهناك اسئلة من خارج المنهج حتى الاختيارات مبهمة، والوقت كان مناسب جدا".

وشارك برأيه أسامة محمد شعبان، طالب بمدرسة منارة الأندلس التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية شعبة علمي علوم، بأن امتحان مادة الجيولوجيا جاءت أصعب من امتحان العام الماضي، ولم نعتاد على هذا النوع من الامتحان والأفكار التي جاءت بالمادة وجميعها أفكار جديدة والوقت كان مناسب وبالرغم من صعوبة الامتحان إلا أنني انتهيت من حل الامتحان قبل منتصف الوقت".

وفي سياق متصل أضاف محمود أبو النيل، شعبة علمي علوم: ان امتحان مادة الجيولوجيا نسبيا جاء بشكل جيد ومتوسط وبعض التكات ليس كثيرة ومرت بسلام، والوقت كان كافيا جدا وأول مرة الوقت يكفي للامتحان وراجعت أكثر من مرة، وهناك أكثر من سؤال من خارج المنهج وكان ليس بالصعب ويمكن حله ومنهم سؤال عن تربية الدواجن في المزارع وإضاءة مصابيح لها وكانت تحتاج إجابة عن المفاهيم وكان سهل حله واستيعابه".

ومن جانبها أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2021/ 2022، بلغ 16 ألفا و734 طالباً وطالبةً، بواقع 5259 طالباً وطالبةً بالقسم الأدبى، و11488 طالباً وطالبةً بالقسم العلمي، بواقع 9866 علمي علوم، و1622 علمي رياضة، موزعين على 42 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 7 لجان بكل من إدارات غرب الفيوم، وشرق الفيوم، وإطسا، وسنورس، و5 لجان بكل إدارة من إدارتي طامية ويوسف الصديق، و4 لجان بإدارة إبشواي.

ولفتت إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام موزعين على الإدارات التعليمية المختلفة بواقع، 2943 طالباً وطالبةً بإدارة سنورس، و3155 طالباً وطالبةً بإدارة غرب الفيوم، و2765 بإدارة شرق الفيوم، و2874 طالباً وطالبةً بإدارة إطسا التعليمية، وبإدارة طامية 1684 طالباً وطالبةً،وبإدارة أبشواي 1651 طالباً وطالبةً، وبإدارة يوسف الصديق 1662 طالباً وطالبةً، وأضافت أنه تم توفير 19 استراحة للجان المشرفة على الامتحانات، بواقع استراحتين بكل إدارة من إدارات إطسا، ويوسف الصديق، وأبشواي، وطامية، و4 استراحات بإدارة غرب الفيوم، ومثلها بإدارة سنورس، و3 استراحات بإدارة شرق الفيوم.

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