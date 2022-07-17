محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير نفق "العروبة" بحي شرق

الأحد 17/يوليو/2022 - 01:45 م

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "العروبة"، بحي شرق مدينة سوهاج، ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة، وخلق بيئة حضارية لأهالي المحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل تطوير النفق، موجها بعمل لوحة إرشادية مضيئة موضح بها الجدول الزمني للمشروع، تاريخ البدء والانتهاء من أعمال التطوير، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال خلال 5 أشهر، وكلف إدارة المرور بعمل التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وغلق النفق تماما لحين الانتهاء من الاعمال .

ووجه " الفقي " بالالتزام بأعلى المعايير الجودة أثناء تنفيذ الأعمال، ومراعاة الاشتراطات اللازمة للصحة والسلامة المهنية.