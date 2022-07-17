الثانوية العامة 2022.. التحقيق مع رئيس لجنة سرب امتحان الجيولوجيا بالشرقية

الأحد 17/يوليو/2022 - 12:57 م

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، تفاصيل واقعة تداول صور لامتحان مادة الجيولوجيا للمرحلة الثانوية العامة، ممهورة باسم إحدى الطالبات في لجنة امتحانات الثانوية العامة بنطاق إدارة منيا القمح التعليمية ، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية إنه قد جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة صاحبة ورقة الامتحان المتداولة، وكل من هو مسؤول داخل اللجنة الامتحانية الموجودة فيها الطالبة، وذلك فور تداول وتسريب الامتحان.

وأكد المصدر، أن الواقعة برُمتها قيد تحقيق موسع من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل أن يؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بصرامة تامة حيال المتورطين في تسريب امتحان مادة الجيولوجيا أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة، منوهًا بأنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فور حدوثها.

وفي وقتٍ سابق، انتشرت صور خاصة بـ امتحانات الثانوية العامة في مادة الجيولوجيا، ممهورة باسم الطالبة داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة في نطاق إدارة منيا القمح التعليمية، ما أحدث حالة من الجدل عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وسط مطالبات من جانب البعض بسرعة تحرك الأجهزة والجهات المعنية والتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة صاحبة الواقعة، وهو ما أكد حدوثه المصدر المسؤول في محافظة الشرقية، مشيرًا إلى سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة وكل من هو مسؤول في اللجنة الامتحانية.

ورقة امتحان المتداولة