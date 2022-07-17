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الأحد 17 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد مشروع إنشاء الجامعة الأهلية بشرق النيل

جانب من تفقد المحافظ
جانب من تفقد المحافظ الجامعة الأهلية
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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستجدات وسير الاعمال الجاري تنفيذها بمشروع إنشاء الجامعة الأهلية على مساحة 50 فدانا داخل مجمع الــ 330 فدان بشرق النيل ، وذلك بحضور اللواء آدم الفاتح رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.

وتابع المحافظ سير العمل والموقف التنفيذي لمشروع إنشاء الجامعة، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 13 مبنى وتضم كليات: الطب البشري، العلاج الطبيعي، الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، العلوم الإدارية الرقمية، اللغات والعلوم الإنسانية، كلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، كلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة ومراكز خدمية ومناطق ترفيهية وإدارية وسكنية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب ،وذلك وفق تصميم موحد يتسم بالمرونة وصلاحيتها لكافة التخصصات والأغراض العلمية.

وأكد المحافظ أن إنشاء الجامعة الأهلية يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تأتي بالتوازي والتكامل مع مشروعات قومية أخرى في قطاعات حيوية ،وهو مايعكس توجه الدولة  تحت قيادة الرئيس عد الفتاح السيسي نحو  تنمية شاملة ومستدامة في كافة القطاعات، معربا عن سعادته بأن تكون بني سويف من المحافظات التي حظيت بتلك الفرصة المميزة التي ستضاف إلى ميزاتها النسبية العديد من المجالات، مشيراً إلى أهمية المشروع على الصعيد العلمي بإتاحة تخصصات علمية تواكب التطور وتلبى احتياجات سوق العمل.

رئيس جامعة بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجامعة الأهلية