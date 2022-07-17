محافظ سوهاج يتفقد المبنى الإداري الجديد لحي شرق

الأحد 17/يوليو/2022 - 12:45 م



تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، خلال جولته الميدانية، أعمال إنشاء المبنى الإداري لحي شرق سوهاج، بشارع سوهاج أسيوط، للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، على مساحة 220 متر مربع، بحضور هلال زكي رئيس حي شرق، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة عبير الطيب مدير التنمية والتنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المبنى، حيث وصلت نسبة التنفيذ به 90 %، ويتكون من " بدروم، ودور أرضي، و10 أدوار علوية "، عبارة عن " جراج، واستقبال، وغرف أمن، وغرفة مراقبة، وغرفة محول كهرباء، و3 أدوار قاعات تدريب، و4 أدوار مكاتب إدارية، و 3 أدوار استراحات"، بتنفيذ من مديرية الإسكان بالمحافظة .