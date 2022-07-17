كورونا في سوريا.. تسجيل 6 إصابات جديدة

الأحد 17/يوليو/2022 - 08:11 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية اليوم وشفاء 3 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55979 شفيت منها 52783 حالة وتوفيت 3150 حالة.