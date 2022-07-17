كورونا في لبنان.. تسجيل 1975 إصابة جديدة

الأحد 17/يوليو/2022 - 12:53 ص

سجلت وزارة الصحة اللبنانية حالتي وفاة و1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1138458 إصابة بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 10487 حالة.