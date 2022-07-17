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الأحد 17 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 1975 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية حالتي وفاة و1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1138458 إصابة بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 10487 حالة.

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