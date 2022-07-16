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السبت 16 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. "معاش" ينقذ حياة أم أحمد من الضياع

صوت الناس
صوت الناس
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تستغيث ام احمد، البالغة من العمر ٤٨ عاما، تقيم في شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بالمسؤولين، وتقول انها تحتاج الى معاش يساعدها على استكمال حياتها، نظرا لما تتعرض له من ظروف.
وتضيف "أم أحمد"، انها تعرضت لحادث اسفر عن كسر قدميها، وخضوعها للعديد من العمليات الجراحية، والتى تسببت فى عدم قدرتها على الحركة؛ مشيرة إلى أن لديها ثلاث اولاد فى ربيع العمر، وهي ليست قادرة على استكمال الحياة بشكل طبيعى.

وتوضح انها لا تتقاضى اى معاش، وليس لها راتب أو مصدر دخل ثابت، ولهذا فإنها تناشد المسؤولين واصحاب القلوب الرحيمة، بحث حالتها، ومحاولة مساعدتها.

صوت الناس محافظة القليوبية العمليات الجراحية