صوت الناس.. جهاز عروسة ينقذ حلم «خالد» وأسرته

السبت 16/يوليو/2022 - 09:17 م

يستغيث خالد شعبان، البالغ من العمر ٤٥ عاما، يقيم بمحافظة بنى سويف، بالمسئولين وأصحاب القلوب الرحيمة، ويقول إنه يحتاج الى مصدر ثابت للدخل، يساعده على تجهيز نجلته، نظرا لما يتعرض له من ضغوط.

ويضيف "خالد"، أنه مر على الاتفاق مع أهل العريس الكثير، وأن حلمه فى الحياة هو ستر نجلته، وتوصيلها إلى بر الأمان، بمنزل زوجها، إلا أنه لا يستطيع تجهيزها حتى الآن.

وناشد المسؤولين وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدته من أجل تجهيز نجلته، عن طريق الأزهر الشريف، أو أى طريق آخر، نظرا لما يمر به من ضغوط، وحفاظا على مستقبل نجلته من الضياع.