صوت الناس.. معاش ينقذ «روحية» من التشرد

الأحد 17/يوليو/2022 - 06:15 ص

تستغيث روحية عبد الحليم، البالغة من العمر ٦٢ عاما، والتي تقيم في مركز الفيش، بمحافظة بنى سويف، وتقول إنها تعيش حياة بسيطة جدا، وليس لها أحد يساعدها، في قضاء حوائجها.

وتضيف "روحية"، أنها لا تملك القدرة على العمل، لسداد ما عليها من التزامات شهرية، كالإيجار أو المياه، علما بأنها لا تتقاضى أي معاش، وليس لها أي مصدر ثابت للدخل، وتعيش على مساعدات الجيران والأصدقاء.

وتناشد "روحية"، المسؤولين وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتها في عمل معاش شهري لها، ومساعدتها فى إنجاز الأوراق المطلوبة، لإنقاذها.

للتواصل : ٠١١١٣٩٠٤٧٩٧