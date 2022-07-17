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الأحد 17 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. معاش ينقذ «روحية» من التشرد

صوت الناس
صوت الناس
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تستغيث روحية عبد الحليم، البالغة من العمر ٦٢ عاما، والتي تقيم في مركز الفيش، بمحافظة بنى سويف، وتقول إنها تعيش حياة بسيطة جدا، وليس لها أحد يساعدها، في قضاء حوائجها.
وتضيف "روحية"، أنها لا تملك القدرة على العمل، لسداد ما عليها من التزامات شهرية، كالإيجار أو المياه، علما بأنها لا تتقاضى أي معاش، وليس لها أي مصدر ثابت للدخل، وتعيش على مساعدات الجيران والأصدقاء.

وتناشد "روحية"، المسؤولين وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتها في عمل معاش شهري لها، ومساعدتها فى إنجاز الأوراق المطلوبة، لإنقاذها.

للتواصل : ٠١١١٣٩٠٤٧٩٧

معاش شهري صوت الناس محافظة بني سويف