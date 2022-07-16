"منذ 6 سنوات"... حقيقة فيديو الأفيون بمحطة مصر

السبت 16/يوليو/2022 - 09:05 م

أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نشر مقطع فيديو لمدير شرطة النقل الأسبق أثناء ضبطه مواطن يرتدي جلباب ليجد في محفظته قطعة أفيون.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه لمدير أمن يسأل مواطن عن تذكرة وعندما يقوم المواطن بفتح حافظة نقوده لإخراج التذكرة فيخرج قطعة أفيون.

مصدر أمني أكد ان الفيديو قديم ويعود إلى 6.سنوات مضت وتحديدا في 4 يناير عام 2016 عندما كان اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل حينها يجري جولة تفقدية في محطة مصر، لمتابعة الحالة الأمنية أثناء ذلك استوقف أحد المواطنين وسأله عن التذكرة فظهرت قطعة الأفيون.

وأضاف المصدر أنه حينها أمر مدير شرطة النقل بالقبض عليه واتخاذ اللازم ضده. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق حينها.