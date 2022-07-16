بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة المصري

السبت 16/يوليو/2022 - 04:38 م

بدأت إدارة النادي المصري في التاسعة صباح اليوم السبت، إجراءات تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي والمقرر إقامتها في التاسع والعشرين من أغسطس المقبل.

بدأت اللجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالاشتراك مع اللجنة المشكلة من قبل النادي مهام عملها في تلقي طلبات المرشحين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميا حتى يوم الجمعة المقبل الموافق الثاني والعشرين من يوليو الجاري.

الجدير بالذكر أن اللجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة تضم عاطف مبارك ، عماد حجازي ، أسامة نجم ، محمود أبو المعاطي المر.

فيما يتولى الدكتور علي أبو سمرة المدير التنفيذي للنادي مهام الإشراف العام على لجنة تلقي الطلبات التي يرأسها مجدي عبد الكريم ، وتضم في عضويتها جمال العتر ، محمد المنصوري ، محمد فتوح ابو عاصي ، طنطاوي شحاته ، فهمي ريان ، فيما تضم لجنة استقبال المرشحين اللواء نادر مراد ومحمد فهيم وعلي غويبة.