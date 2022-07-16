الصحة: تقديم 23 ألف كشف طبي و4 آلاف ندوة توعوية للحجاج المصريين بالأراضي المقدسة

السبت 16/يوليو/2022 - 02:02 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 23 ألفا و568 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الجمعة، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتي تحتاج متابعة دورية، ما بين كشف، وصرف علاج بالمجان.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 32 حالة، خرج منهم 27 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات حتى مساء أمس إلى 5 حالات فقط.

وأكد «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعتهم، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي.

وقال «عبدالغفار» إنه يجري الاتصال بالحجاج للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعتهم لمدة 14 يوما من وصولهم إلى أرض الوطن، من خلال مديريات الصحة في جميع المحافظات، ضمن خدمة «معك حتي تصل بأمان» حيث يتم الاتصال بالحجاج والاطمئنان على صحتهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة حال احتياجهم.

ومن جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، والمساجد، وأماكن التجمعات وأتوبيسات المغادرين لتقديم التوعية بالاجراءات الوقائية والتعريف بمواعيد وأماكن تقديم خدمتي «اطمن على نفسك»، و«معك حتى تصل بأمان»، والتأكيد على ضرورة العزل الذاتي لمدة خمس أيام والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات لحماية أنفسهم وأسرهم من الأمراض.

وأوضح «قنديل» أن الفرق الوقائية بالبعثة الطبية قدمت التوعية بالاجراءات الوقائية من خلال 4207 ندوات، تم تقديمها في غرف إقامة الحجاج المصريين، وأماكن تجمعاتهم في المساجد والمطاعم والفنادق، علاوة على توزيع الكمامات الطبية على الحجاج قبل توجههم للمطارات السعودية عائدين إلى مصر.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: (0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091).

IMG-20220716-WA0004

IMG-20220716-WA0003