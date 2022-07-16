نشرة اقتصاد منتصف النهار ليوم السبت 16 يوليو 2022

ترصد البوابة نيوز، أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية منذ صباح اليوم السبت، الموافق 16 يوليو 2022، في السطور التالية:
استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 990 جنيها
https://www.albawabhnews.com/4613937
قصص نساء مكافحات.. سيدات "تنمية المشروعات": الجهاز شجعنا على العمل الحر
https://www.albawabhnews.com/4613893
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان
https://www.albawabhnews.com/4613817
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 17 يوليو 2022
https://www.albawabhnews.com/4613768