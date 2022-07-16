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السبت 16 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

نشرة اقتصاد منتصف النهار ليوم السبت 16 يوليو 2022

نشرة
نشرة
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ترصد البوابة نيوز، أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية منذ صباح اليوم السبت، الموافق 16 يوليو 2022، في السطور التالية:

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 990 جنيها

https://www.albawabhnews.com/4613937

قصص نساء مكافحات.. سيدات "تنمية المشروعات": الجهاز شجعنا على العمل الحر

https://www.albawabhnews.com/4613893

وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

https://www.albawabhnews.com/4613817

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 17 يوليو 2022

https://www.albawabhnews.com/4613768

 

التخطيط أسعار العملات الأجنبية اسعار العملات تنمية المشروعات عيار 21