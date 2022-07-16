أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 17 يوليو 2022

السبت 16/يوليو/2022 - 08:54 ص

استقرت أسعار صرف العملات العربية و الأجنبية مقابل الجنيه المصري ، مستهل تعاملات اليوم السبت 16 يوليو 2022، نظرا لاغلاق البنوك الحكومية و الخاصة العاملة في مصر ، حيث تبدأ مصر إجازة رسمية منذ السبت الماضي 9 يوليو إلى اليوم الخميس 14 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ، وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، في البنك المركزي المصري نحو 18.83 جنيه للشراء و 18.9جنيه للبيع.

و بلغ سعر اليورو الأوروبي ، سجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي خلال تداولات صباح الخميس نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وهي أسعار أمس نفسها.

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر)، فسجل نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع .

وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر، مسجلا 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع .

وبالنسبة لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي (CIB) (أكبر بنك خاص بمصر)، فقد تراجع لنحو 18.85 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس.



كما استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند 22.55 جنيه للشراء، و22.65 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.