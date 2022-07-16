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السبت 16 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. الرياض وواشنطن يؤكدان التزامهما الدائم بحل الدولتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد الجانبان السعودي والأمريكي  التزامهما الدائم بحل الدولتين، بحيث تعيش دولة فلسطينية ذات سيادة، باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يتفق مع الأطر المقرة دوليًا ومبادرة السلام العربية، جاء ذلك في بيان سعودي أمريكي مشترك عقب انتهاء الاجتماع الرسمي الذي عقده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار القادة إلى عزمهم علـى تنسيق الجهود بشكل وثيق ومستمر لتشجيع الأطراف على إظهار التزامها بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات.

ورحبت السعودية والولايات المتحدة بكافة الجهود التي تسهم في الوصول إلى سلام عادل وشامل في المنطقة.

بيان سعودي أمريكي مشترك فلسطينى دولة فلسطينية ذات سيادة