"جدران" درة يتصدر محركات البحث في جوجول

الجمعة 15/يوليو/2022 - 06:54 م

تصدر فيلم جدران للنجمة درة منصات البحث واحتل المركز الخامس في تريند جوجول رغم مرور أربعة وعشرين ساعة فقط على عرضه عبر منصة watch it .

وحقق اشادات جماهيرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان وإنتاج سيني برو ويشارك في بطولته النجوم نيقولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان.

وينتمي الفيلم لنوعية الفيلم السيكودراما و الرعب الاجتماعي.

درة كان قد عرض لها مؤخرا فيلمها الكاهن والذي حقق نجاحا كبيرا نقديا وجماهيريا.

ومن تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وشاركها بطولته النجوم اياد نصار وفتحي عبد الوهاب وجمال سليمان وحسين فهمي وحنان سليمان.

ويعرض لدرة قريبا عبر منصة شاهد مسلسلها الجديد" المتهمة " من إنتاج الصبّاح وهو من أعمال شاهد الأصلية. من تأليف وإخراج تامر نادي وهو بطولة مطلقة لها ويشاركها النجوم محمد دياب وعادل كرم وعلي الطيب ومها نصار.