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الجمعة 15 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أول تعليق من محمد دياب على ترشيح مسلسله فارس القمر لـ8 جوائز إيمي

دياب
دياب
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عبر المخرج والسيناريست المصري العالمي محمد دياب عن سعادته وفخره بترشيح مسلسله لثمانية من جوائز ايمي الامريكية حيث قال دياب " ‏فخور ان مون نايت ترشح ل ٨ جوائز ايمي والتمثيل و التصوير والاكشن والملابس والصوت والموسيقي التصويريه للموهوب هشام نزيه... سنتين من حياتي كمخرج رئيسي و منتج منفذ كللوا بالنجاح ده! الحمد لله.

.المسلسل تم تصويره بين المجر والأردن، وهو من بطولة أوسكار إيزاك وايثن هوك ومي قلماوي وعدد كبير من النجوم العالميين.

وينتمي المسلسل  إلى نوعية أعمال الأبطال الخارقين، وشخصية "فارس الليل" صممها الكاتب دوج مونش، ورسمها الفنان دون بيرلين، وتدور حول بطل خارق وشخصيته في العالم العادي تُدعى مارك سبيكتور، عمل في البحرية الأمريكية، وتحول إلى العمل في وكالة المخابرات المركزية، وبعد أن ترك كلتا المنظمتين وعمل كمرتزق، إثر تعرضه للخيانة على يد مديره، تُرك يحارب الموت في الصحراء، في مهمة مرتزقة في مصر، فيما يتولى الكاتب جيرمي سلاتر الإشراف على فريق كتابة العمل.

وحقق العمل ثاني أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ أعمال مارفل على الاطلاق

المخرج محمد دياب جوائز إيمي