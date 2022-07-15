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الجمعة 15 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسلحون يقتلون ابن رئيس هندوراس الأسبق و3 آخرين

الشرطة فى هندوراس
الشرطة فى هندوراس
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قتل نجل رئيس هندوراس الأسبق بورفيريو لوبو، وثلاثة آخرون بإطلاق نار  خارج ملهى ليلي في العاصمة تيجوسيجالبا.
وروى رئيس هندوراس الأسبق بورفيريو لوبو لوبو لوسائل إعلام محلية أن اشخاصا مدججين بالسلاح "أجبروا الشبان على الخروج من السيارات" وأطلقوا النار عليهم "كما يحدث في عملية كوماندوس"، مشيرا إلى أن ابنه سعيد ويبلغ من العمر 23 عاما قتل، فيما لم يصب ابنه الآخر الذي كان في سيارة أخرى.
الشرطة بدورها أوضحت أن الجريمة وقعت في موقف للسيارات تحت الأرض تابع لمبنى النادي الليلي، في حين أظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قناة "اتش سي اتش" ملثمين مسلحين ببنادق يعترضون سيارة ويجبرون ركابها على النزول والوقوف في مواجهة الحائط.
وبين الشباب الذين قتلوا أيضا، ابن شقيق الجنرال المتقاعد روميو فاسكيز الذي قاد انقلابا في 2009 ضد الرئيس آنذاك مانويل زيلايا.

هندوراس رئيس هندوراس الأسبق ملهي ليلي